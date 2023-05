Parchi pubblici, "contratti scaduti, chioschi chiusi"

"Il chiosco del Parco Pomé e il chiosco del Parco Europa sono chiusi dallo scorso autunno, perché al termine delle precedenti concessioni tutto è rimasto fermo. Dopo aver protocollato due interrogazioni il 21 aprile sullo stato di gestione dei chioschi, i 4 maggio è stato pubblicato il bando. Ma è troppo tardi: prima che le gare di appalto termineranno e i futuri gestori avranno modo di organizzarsi, passerà minimo un altro mese e mezzo, compromettendo completamente il cuore della stagione estiva. Un ritardo ingiustificabile che ha negato a tutti i rhodensi di usufruire dei parchi in questione nel modo migliore". È la protesta del segretario di Fratelli d’Italia Andrea Recalcati. Il rappresentante dell’opposizione, insieme al consigliere comunale Claudio Scarlino, anche lui di Fratelli d’Italia, hanno protocollato due interrogazioni e da settimane incalza la giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Orlandi sulla questione dei chioschi chiusi nei due parchi cittadini, tra l’altro i più frequentati in questi mesi. I due consiglieri comunali hanno realizzato anche dei video-denuncia in cui mostrano i chioschi chiusi e l’abbandono di attrezzature e arredi, come il condizionatore, un armadio. "Prima il parco di via Pomé era pieno di via bambini, oggi basta passare per vedere che è vuoto, eppure si trova nel centro cittadino - spiega Recalcati -. Inoltre con il chiosco chiuso sarà difficile che qualcuno voglia organizzare qui eventi o altre occasioni di aggregazione". Stessa sorte e un altro video denuncia per il parco del parco Europa. "Anche nel parco Europa il chiosco è in uno stato di abbandono - dichiara Scarlino -: i parchi devono tornare a vivere, sono passati sei mesi dalla scadenza degli ultimi contratti e solo nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato le manifestazioni d’interesse per i due chioschi". I bandi si trovano sul sito del Comune, la scadenza per presentare la domanda è il 15 maggio. Insomma una corsa contro il tempo. Ro.Ramp.