Parchi e giardini Sesto San Giovanni: "A rilento i lavori di ripristino"

Settembre mese di interventi per ripristinare parchi e giardini, dopo il maltempo dei mesi scorsi. Operazioni in ritardo, denuncia il Pd cittadino. "Nei giorni scorsi, la priorità del sindaco e dell’amministrazione è stata l’inaugurazione del giardino intitolato a Lucio Battisti piuttosto che affrontare lo stato di dissesto delle aree verdi pubbliche della città". Un j’accuse a tutto campo quello dei Dem, che sottolineano i tardivi lavori di pulizia e riapertura delle strutture. "Molti giardini sono stati chiusi oltre due mesi, privando i cittadini di spazi verdi essenziali per il loro benessere e nel frattempo vengono realizzati parchetti dove il cemento regna sovrano". Il giardino di via Pisa, "presentava problemi strutturali e di manutenzione già prima dell’evento climatico", così come "l’incuria agli ingressi al Parco della Media Valle del Lambro" o "l’increscioso stato delle aree cani al parco Marx". Dopo la prima settimana di settembre, "i cumuli lungo le strade non erano ancora stati ritirati, aumentando il rischio di proliferazione di insetti e incendi. Chiediamo al sindaco di relazionare in consiglio sulle azioni per migliorare la gestione del verde e su come affrontare i futuri eventi estremi". In questi dieci giorni sono stati rimossi i resti degli alberi sradicati nell’area di via Manin e del Parco Media Valle ed è stato avviato il controllo di residui arborei sul territorio. "Già nei giorni scorsi avevamo riaperto quasi tutti i giardini, a parte quello di via Pisa, oggetto di riqualificazione. Il Parco Media Valle ha avuto numerosi danni, è vasto e c’è stata necessità di più sopralluoghi e giorni per la messa in sicurezza – ha replicato l’assessore all’Ambiente Gianni Fiorino –. Si è proceduto al taglio delle siepi e alla messa in ordine dei giardini Modotti e Villa Mylius e al ripristino della recinzione a SpazioArte".

Laura Lana