"Parchi chiusi a Milano ad agosto: una decisione assurda"

"A me sembra assurdo che a Milano ci voglia più di un mese per mettere in sicurezza i parchi e che debbano rimanere chiusi ad agosto, quando i cittadini che rimangono in città e non possono andare in vacanza cercano un po’ di ristoro, di ombra". Parole di Samuele Piscina, segretario cittadino e consigliere comunale della Lega. Il riferimento è alla scelta compiuta dal sindaco Giuseppe Sala dopo i nubifragi che hanno causato la caduta di numerosi rami e, talvolta, di interi alberi nelle aree verdi e non solo. Parole proferite nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino durante la quale il Carroccio ha annunciato i temi per i quali intende fare opposizione in queste settimane e da settembre. Da qui la sottolineatura dell’impasse su San Siro: "Se sarà confermato il vincolo della Sovrintendenza, lo stadio resterà terra di nessuno e Sala, per mancanza di decisionismo, avrà fatto scappare dalla città Milan e Inter" dichiara Piscina. Quindi il problema sicurezza: "Milano non è più una città sicura. Avevamo presentato un emendamento per un aumento di finanziamenti per le telecamere ma non l’abbiamo ancora portato a casa" fa sapere Annarosa Racca, vicepresidente leghista del Consiglio comunale. Poi il capogruppo in Consiglio comunale, Alessandro Verri: "Ritorneremo alla carica per reintrodurre il taser. È una battaglia fondamentale sulla quale la Lega sta lavorando a livello governativo. Dopo il nostro ordine del giorno, approvato, torneremo a farci sentire". Infine la mobilità, a partire dall’aumento del ticket di Area C: "La raccolta firme per scongiurarlo va avanti, intanto abbiamo ottenuto 10 ingressi gratis in più per i residenti in centro". E la polemica su un nuovo e per ora improbabile rincaro del biglietto Atm dovuto agli adeguamenti Istat. Adeguamenti che l’assessora comunale Arianna Censi ha già detto di non voler applicare.Gi.An.