Parcheggio per le bici post restyling: l’accesso tramite il telefonino

Dopo alcuni anni d’inattività, e un restyling che ne ha potenziato le misure di sicurezza, ha riaperto i battenti la ciclostazione di Segrate, un parcheggio custodito per le biciclette, a due passi dalla stazione ferroviaria. Qui, in via Caravaggio, la riapertura del servizio è stata tenuta a battesimo dal sindaco Paolo Micheli, l’assessore alla Mobilità Giulia Vezzoni e il consigliere di Città Metropolitana delegato alla mobilità Marco Griguolo.

Con 150 posti a disposizione, il silos per le due ruote è gestito dalla società Conduent, che ne ha studiato, in particolare, l’accesso automatizzato, attivabile tramite smartphone. Il costo di un singolo ingresso è 1 euro, con possibilità di risparmiare sottoscrivendo degli abbonamenti. Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.parkyourbike.eu/bikepark/segratefs.

Gli stalli custoditi vanno ad aggiungersi a quelli esterni, gratuiti, già utilizzati dai pendolari che raggiungono la stazione in bicicletta.A.Z.