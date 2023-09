Parcheggio automatizzato, bici in sicurezza

San Giuliano mette un tassello nel mosaico della mobilità sostenibile e dell’interscambio treno-bicicletta. È stata inaugurata ieri - ed è già operativa a tutti gli effetti - la velostazione da 80 posti che si trova di fronte alla stazione ferroviaria, lungo la provinciale San Giuliano-Locate. Presenti al taglio del nastro di WheeloHub (questo il nome della struttura) il sindaco Marco Segala e Marco Giuppone, responsabile commerciale per il Nord Italia di BicinCittà, la società che è partner dell’iniziativa e ora contribuirà a gestire il servizio. Il nuovo parcheggio automatizzato per le biciclette è uno spazio protetto, al riparo da furti, danneggiamenti e intemperie. L’accesso avviene attraverso la app Weelo e sarà gratuito fino al 31 dicembre 2023. In seguito, sarà a pagamento, al prezzo di 1 euro al giorno e con possibilità di sottoscrivere abbonamenti (quello annuale costa 90 euro). La rimessa è in funzione tutti i giorni, festivi compresi, dalle 5 alle 24; il suo utilizzo è consentito a partire dai 16 anni di età. All’interno si trovano anche un kit per il gonfiaggio delle ruote, attrezzi per le piccole riparazioni e una postazione di ricarica per le e-bikes. L’intera area è video-sorvegliata. "Un servizio in più per i pendolari, ma anche per chi usa la bici per passione, o per hobby", ha dichiarato il sindaco Marco Segala, ricordando anche l’impegno profuso, negli anni, per il potenziamento delle piste ciclabili cittadine. "L’obiettivo - ha proseguito - è incentivare gli spostamenti ecologici anche sulle tratte casa-lavoro, favorendo un cambio di abitudini e mentalità. La bicicletta è un prezioso strumento di intermodalità". "Con il network Weelo - ha aggiunto Marco Giuppone - ci rivolgiamo a chi già utilizza la bici come mezzo di trasporto, ma anche a chi ancora non ne ha scoperto i benefici". Nata 19 anni fa, BiciinCittà è specializzata nei servizi di bike sharing; "da qualche tempo - ha spiegato Giuppone - abbiamo introdotto anche le velostazioni, con l’obiettivo di creare una rete".Alessandra Zanardi