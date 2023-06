Parata di stelle all’Arco della Pace La divina Orietta regina dello show

di Cristiana Mariani

Colori musica, abbracci e anche qualche cartello contro il Governo di Giorgia Meloni. Il Milano Pride ha invaso la città con un lungo corteo partito dalla stazione Centrale e arrivato all’Arco della Pace. Dove la serata è continuata con il concertone, sul cui palco si sono succeduti Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma_Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi - questi ultimi freschi vincitori di X Factor- BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis e Protopapa con Drama. Volti noti anche sui carri che hanno animato la parata: Dargen D’Amico è stato il dj del carro Coca Cola.

Carri con simboli politici, ma non solo. Anche molte realtà dell’associazionismo milanese. Centinaia di migliaia di persone hanno dato vita dalle 16 alle 20 a un lungo serpentone colorato e rumoroso.

Il caldo afoso non ha scoraggiato il popolo del Pride. Molte anche le famiglie con bambini. C’è stato chi è entrato a metà percorso, chi ha affrontato tutto il corteo e chi invece è arrivato solo all’Arco della Pace per vedere l’ingresso dei carri. E ovviamente a farla da padrone sono state le canzoni dance e pop anni Novanta e Duemila. La musica di Paola & Chiara e di Ambra Angiolini - “T’Appartengo” è stata la regina di diversi carri, un vero simbolo di questo Pride - protagonista assoluta in una giornata nella quale si è cantato e ballato ad ogni tratto di strada. "Sono al mio primo Pride, volevo assistere a questa che prima di tutto è per me una festa", ha commentato Davide, arrivato da Vittuone. "Per noi è un appuntamento fisso - hanno raccontato Biagio, Marta, Martina e Christian -, veniamo al Milano Pride per incontrarci una volta l’anno". Pochissimi i volti noti sui carri.

Parata di stelle invece durante la serata: sul palco si sono alternati volti nuovi della musica italiana e nomi noti. Ovazione per Orietta Berti:"L’Italia oggi non è più gay friendly che in passato - ha detto - ma è sempre uguale. C’era l’ignoranza ieri, c’è adesso e ci sarà sempre. Ho sempre avuto collaboratori Lgbt e lavoro tuttora con loro, sono fondamentali". Sul palco anche Malika Ayane, Baby K e i Coma_Cose. Il duo milanese d’adozione è stato fra i più attesi della serata sul palco dell’Arco della Pace. lla passata edizione.