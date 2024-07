Garbagnate, spunta un cadavere nel canale Villoresi: indagini in corso

Garbagnate Milanese (Milano), 15 luglio 204 – Mistero a Parabiago. Nelle prime ore di questa mattina, lunedì 15 luglio, i Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti sul canale Villoresi a seguito della segnalazione di un passante che ha avvistato un cadavere galleggiante all'altezza del parco di Villa Litta, al confine con Lainate. Il corpo senza vita è stato recuperato ed è stato consegnato alle autorità giudiziarie per i rilievi di rito.

Ancora non si conosce l’identità della vittima e non è chiara la dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude nessuna pista. Sul posto il soccorso fluviale e i Carabinieri che stanno provando a identificare la vittima e a capire cosa possa essere accaduto.