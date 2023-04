Paola & Chiara in concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda: data e biglietti

Trezzo sull’Adda (Milano) – “Furoremania” sull’Adda, data zero del tour di Paola & Chiara al Live di Trezzo. Dopo aver marchiato a fuoco la 73esima edizione del Festival di Sanremo, le sorelle Iezzi sbarcano sul fiume. Con "Per sempre", il loro nuovo progetto discografico che vedrà la luce su etichetta Columbia Records Sony Music Italy.

L’anteprima è il 5 maggio nel tempio di casa della musica dal vivo. Il concerto è la chiave d’accesso al nuovo scintillante universo del duo più iconico del pop italiano, uno scatto inedito delle interpreti che le ritrae nelle loro comode "dancing shoes", scarpe da ballo, pronte a stupire con una tracklist tutta da cantare: un concentrato di emozioni destinato a rimanere nel tempo.

Nasce tutto dal successo in riviera, nonostante il loro brano non abbai vinto e non si sia piazzato in cima alla classifica, da settimane spopola in radio ed è già disco di platino. Ora, l’album che arriva alla vigilia degli show milanesi del “Paola&Chiara per sempre”, l’avventura prodotta da Vivo Concerti. E per rendere indimenticabile il lancio è stato pensato in sei diversi formati glam fra le possibilità argento, rosa autografato, numerato.

"Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo", dicono le cantautrici. Le Iezzi sono pronte a cavalcare l’onda e a dimostrare che il loro non è un exploit, ma una reunion a tutti gli effetti. Le artiste hanno annunciato la riedizione nel disco di una delle loro canzoni simbolo, la hit “Festival”, con una collaborazione d’eccezione.

Sarà Elodie "con la sua cifra stilistica" e la sua visione "sulla vocalità del brano" a traghettare nel 2023 il successo del 2002. Un remake pronto a contendersi la palma del tormentone estivo su Tik Tok che è un po’ il nuovo Festivalbar per incoronare la canzone regina dell’estate. Un’altra sfida per il duetto esplosivo che dopo Trezzo sarà in tutta Italia, da Nord a Sud.

Nella nuova opera c’è anche il tandem con Emma sulle note di "Fino alla fine". Il disco con inediti delle cantautrici arriva a 10 anni dal loro ultimo titolo e sembra annunciare che il ritorno del sodalizio sarà duraturo. I biglietti per la data zero a Trezzo sono in vendita su Mailticket e Ticketone (apertura porte: 19, inizio concerto, 21).