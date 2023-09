Panettone Day: proclamati i migliori panettoni artigianali

Milano - Proclamazione dei vincitori dell’undicesima edizione di Panettone Day da parte della giuria di esperti. Un Temporary Store dal 3 al 28 ottobre in corso Garibaldi nel cuore di Brera dove tutti i finalisti del concorso potranno vendere le proprie creazioni e farsi conoscere. E un ricco calendario di eventi per avvicinare il pubblico a uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

A Milano è già tempo di panettone. E' qui, infatti, nella Sala Mengoni da Cracco in Galleria a Milano, che la giuria di Panettone Day, presieduta dal Maestro Gino Fabbri, ha nominato i migliori panettoni artigianali d'Italia per il 2023. Al nastro di partenza c'erano 158 partecipanti provenienti da tutta la Penisola, che hanno ottenuto il miglior punteggio per tutti i criteri di valutazione del concorso: dall'aspetto alla cottura, dall'alveolatura al profumo e al gusto. In finale sono arrivati 25 panettoni artigianali e dopo la valutazione in totale anonimato sul gradino più alto del podio è salito Domenico Napoleone della pasticceria Fratelli Napoleone di Rieti per la categoria Miglior Panettone Tradizionale, Bartolo Carbè dell'Antico Forno Carbè di Siracusa per la categoria Miglior Panettone Creativo Dolce e Francesco Bertolini della Pasticceria Bertolini&Figli di San Bonifacio (Verona) per il Miglior Panettone al Cioccolato Gold. I due premi speciali dell'edizione 2023, il "Miglior Lievitato al cubo" e il "Miglior Panettone per la prima colazione”, li hanno vinti rispettivamente Santo Giarrusso e Bartolo Carbè.

"Sono orgoglioso di essere per il secondo anno Presidente di Giuria di Panettone Day - afferma il maestro Fabbri - Dei panettoni in gara quest’anno, ho particolarmente apprezzato la capacità di saper guardare a un simbolo della tradizione come il panettone, attraverso occhi sempre nuovi; che si tratti di modi diversi di bilanciare gli ingredienti, accostare sapori o ricercare gusti differenti". Ma la premiazione è solo la prima tappa. "La sfida più grande, non si è conclusa oggi, bensì arriverà dal confronto diretto con il grande pubblico. Sia attraverso la visibilità garantita dal concorso stesso che dal contatto diretto con i consumatori, grazie al Temporary Store a Milano, nel mese di ottobre." In giuria c'erano Marco Pedron, pastry chef e Direttore didattico dell'area pasticceria di Congusto Gourmet Institute, lo chef stellato Carlo Cracco, Marta Boccanera, pastry chef premiata con Tre Torte nella guida Pasticceri&Pasticcerie 2023 del Gambero Rosso, ad Adriano Del Mastro, uno dei maestri panificatori più interessanti d’Italia premiato con i Tre Pani dalla Guida del Gambero Rosso e il vincitore della categoria Tradizionale dell’edizione 2022, Giordano Berettini.