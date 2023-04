Pandemia, crisi e ora la nuova sfida: inaugurati i campi da padel

"Un piccolo grande sogno diventato realtà", lo ha definito l’Asa che qualche giorno fa ha inaugurato tre campi da padel, trasformando così la piscina Paganelli in un centro sportivo multifunzionale. "Questo è il nuovo sport del momento e qui sarà accessibile a tutti - ha spiegato durante l’inaugurazione Natalia Strani, presidente dell’Asa -. Ringraziamo coloro che hanno creduto e reso possibile questo progetto". Dal 2015 l’Asa ha in gestione la piscina Paganelli, di proprietà del Comune, e la nuova funzione va a integrare la convenzione. Difficile l’ultimo periodo per la storica realtà cinisellese: la società ha fortemente risentito prima della sospensione delle attività sportive a causa della pandemia e poi dell’aumento dei costi di gestione. Per rispondere alla crisi, il club ha deciso così di investire sulla nuova pratica sportiva, quella del padel, particolarmente richiesta dal pubblico.

"È una nuova sfida. Davanti alle difficoltà e al rischio di chiudere abbiamo reagito investendo in una nuova proposta per aiutarci a sostenere tutti i settori della nostra società che conta 51 anni di storia, oltre 2mila soci praticanti e 120 collaboratori, con un’offerta sportiva sul territorio che deve essere valorizzata, gestita e potenziata", ha sottolineato la presidente della polisportiva. Insieme alla creazione dei nuovi campi, sono stati riqualificati anche gli spogliatoi del centro natatorio di via Filzi. Durante l’inaugurazione sono andate in scena subito le prime sfide che hanno visto in campo anche i dirigenti dell’Asa e l’amministrazione, con l’assessore allo Sport Daniela Maggi. "Non possiamo che fare i nostri complimenti alla società che, con determinazione e professionalità, ha messo in campo questa nuova opportunità per sostenere tutti i settori della polisportiva e per valorizzare l’offerta sul territorio", hanno commentato Maggi e il sindaco Giacomo Ghilardi durante il taglio del nastro. Laura Lana