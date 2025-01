Pallavolo e minivolley. Tre giorni di torneo

Il Goss Volley torna con l’ottavo torneo della Befana. È iniziata ieri la tre giorni di pallavolo nata dall’associazione oratoriale di Cascina del Sole, per festeggiare in modo diverso l’Epifania. In campo nei tre giorni squadre under 12, under 14, under 17 ma anche la terza divisione, una partita a squadre miste, la classica genitori-figli e mini volley. A partecipare oltre alle squadre del Goss Volley, anche le Primule di Garbagnate, la Posl di Paderno, Arca di Cesano Maderno, Jolly di Palazzolo e Desiano di Desio. Per il mini volley il Cesate Volley e Pvl Lainate. "Alla fine del torneo premi per tutti", concludono gli organizzatori. Le partite si svolgono al mattino e nel pomeriggio al Pala Goss di via Ospitaletto a Cascina del Sole.