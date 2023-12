Palilla neoresponsabile del Movimento 5 stelle

Movimento Cinque Stelle, nomina fatta, è Stefano Palilla (nella foto), 49 enne, consigliere comunale per due mandati a Melzo e storico attivista pentastellato in zona, il primo responsabile del movimento per l’area Adda Martesana. La designazione è avvenuta nei giorni scorsi, insieme a quella di Pierpaolo Solinas nel Nord Milano. La nomina dei referenti d’area rientra nel “nuovo corso“ del movimento a livello regionale, che prevede una più definita strutturazione dei gruppi a livello territoriale. Palilla, impiegato nel settore della sicurezza informatica per una multinazionale a marchio scandinavo, ha avuto la meglio in corso selezione sugli altri tre sfidanti, Daniele Stodutto di Cambiago, Paolo Checconi di Cologno Monzese e Giuseppe Di Chiara di Gorgonzola. Il neoeletto coordinatore è attivista della prima ora e molto conosciuto in particolare a Melzo, dove è stato consigliere di minoranza per due consiliature. M.A.