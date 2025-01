Paletti e recinzione divelti: ennesimo atto di vandalismo

Paletti divelti e recinzioni piegate: ecco come hanno trovato l’aiuola pubblica con arbusti e piantine, a ridosso del parchetto comunale della centrale piazza Martiri della Libertà, i volontari e le volontarie dell’associazione “Mi prendo cura di Bresso“, che l’hanno creata e riorganizzata diversi mesi fa. Senza perdere tempo, i danni, provocati dai vandali, sono stati subito riparati.

Claudio Mondin (nella foto), tra i fondatori di “Mi prendo cura di Bresso“, ha preso pinze, gancetti e altri strumenti da giardiniere urbano e ha risistemato, con tanta pazienza, le reti e i sostegni del piccolo spazio verde, molto apprezzato dai residenti.

"Purtroppo, i vandali hanno preso di mira questa aiuola, che abbiamo recuperato grazie all’impegno dei cittadini e dei commercianti della piazza – conclude Mondin –. In queste settimane di festa non è stato l’unico spazio verde danneggiato. È successo alla Siepe di Natale al Parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto: è stata rovinata e rotta la Slitta di Natale, che era sistemata proprio sopra la siepe. Per fortuna, l’abbiamo ricostruita".

Giuseppe Nava