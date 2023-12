Palestra distrutta dal fuoco: "Aiutateci a ricostruire il tempio della ginnastica"

È accaduto lunedì 4 dicembre, paradossalmente proprio il giorno di santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto la palestra delle ragazze della ginnastica artistica. Una telefonata dei pompieri ai responsabili della palestra, la FutureGym 2000 di via Gobetti, annuncia l’inizio di un incubo.

L’incendio, partito da un aerotermo elettrico, in pochi minuti ha completamente divorato i locali della palestra mandando in fumo 25 anni di esperienza e lavoro. "Eravamo da poco tornati dai campionati italiani che si sono tenuti a Cuneo e lunedì mattina, 4 dicembre, abbiamo lasciato libere le atlete. Alle 14.30 circa è arrivata una telefonata dai vigili del fuoco – spiega Massimo Carofiglio, responsabile dell’associazione –. Siamo corsi sul posto ma purtroppo abbiamo trovato solo ceneri. Ovviamente la struttura è assicurata contro gli incendi, ma solo per l’impianto elettrico e purtroppo non per i macchinari. Per questo abbiamo fatto scrivere anche dal nostro legale. Ma ora dobbiamo riaprire, ed è per questo che chiediamo aiuto a tutti. Qui si allenano circa 70 fra ragazze e bambine perché questa per loro è una casa sicura". Da qui la decisione di dare vita a una campagna di crowdfunding.

"Ci rivolgiamo a tutti in un momento di difficoltà. La nostra amata palestra di ginnastica artistica è stata colpita da un devastante incendio che ha distrutto non solo le strutture, ma anche il nostro spazio di allenamento e il nostro spirito. Stavamo preparando la festa del nostro 25esimo anniversario. Da anni lavoriamo sodo per costruire una palestra che ospita diverse squadre agonistiche, tra cui una squadra di ginnaste di Serie A2 in Federazione Ginnastica e due atlete nazionali. Ma la nostra palestra è anche e soprattutto un luogo che ha visto crescere generazioni di piccole e grandi atlete, creando legami indelebili e insegnando valori di dedizione e disciplina che hanno aiutato molte delle nostre ex atlete a diventare leader nel mondo del lavoro".

"La nostra palestra – aggiunge Massimo Carofiglio – è molto più di un edificio; è il cuore pulsante delle atlete e fucina di sogni e ambizioni. "Senza di essa, le nostre atlete perdono non solo un luogo di allenamento, ma anche la loro seconda casa. Abbiamo superato la crisi finanziaria, dando anche aiuto alle famiglie più bisognose, abbiamo superato la pandemia aiutando, anche in quel caso, chi ne ha avuto bisogno. Ma questa sfida possiamo superarla solo con l’aiuto di chi può sostenerci. Ogni donazione, grande o piccola, fa la differenza. Con il vostro sostegno, possiamo superare questa sfida e continuare a ispirare le giovani ginnaste della nostra comunità".