Palalido, Allianz torna in campo per il “naming“

Allianz torna in campo per confermare il suo nome sulla copertura del Palalido di piazza Stuparich. Lo scorso 18 novembre Milanosport (la società controllata dal Comune che gestisce l’impianto) non aveva ricevuto nessuna offerta dopo l’avviso pubblico lanciato per trovare un accordo per il naming del Palalido, che dallo scorso 2018 si chiama Allianz Cloud. La gara fissava come base d’asta 1.620.000 euro oltre Iva per 36 mesi, cioè 540 mila euro all’anno. Un prezzo più alto rispetto a quanto pagato da Allianz dal 2018 in poi (368 mila euro all’anno). Ora, però, Milanosport rende noto di aver ricevuto da Allianz una proposta di sponsorizzazione di natura finanziaria per lo sfruttamento del “naming right“ sulla sola copertura del Palalido per un corrispettivo annuo di 458.664 euro oltre Iva per la durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 36 mesi, da comunicare almeno 180 giorni prima della scadenza contrattuale.

Entro il prossimo 20 gennaio, gli operatori economici eventualmente interessati a presentare una proposta migliorativa rispetto a quella di Allianz potranno farsi avanti. Sarà considerata migliorativa la proposta per una durata non inferiore a 36 mesi dalla installazione delle insegne/visibilità del naming in copertura e per un corrispettivo annuo superiore a 458.664 euro. Ma nel caso questa proposta arrivasse, Allianz avrà un diritto di prelazione: potrà cioè alzare le propria offerta fino a quanto fissato da un altro privato e conservare il naming del Palalido. L’operazione di Milanosport, intanto, è monitorata con soddisfazione dall’assessorato comunale allo Sport guidato da Martina Riva: lo sponsor per il nome del Palalido resta una conferma del valore della storica struttura sportiva municipale.

M.Min.