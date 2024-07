PalaCormano al restyling con i fondi Pnrr

Sarà un PalaCormano rinnovato, sostenibile e accogliente per gli atleti e per gli spettatori: sono scattati, da pochi giorni, i lavori di restyling messi a terra dal Comune di Cormano, grazie al finanziamento Pnrr Next Generation Eu da 620mila euro, all’interno di questo storico palazzetto municipale di via Turati, al quartiere di Brusuglio, eliminando soprattutto le infiltrazioni d’acqua piovana.

Tra le opere previste c’è la sostituzione delle pareti in vetrocemento. Tra gli obiettivi della riqualificazione c’è, invece, l’efficienza tecnologica, grazie alla posa delle lampade a led, in modo da garantire una sostenibilità dei consumi con il nuovo impianto di illuminazione dei due campi da gioco e delle tribune.

A seguire, la polivalenza del palazzetto sarà potenziata, in modo che si possa giocare in contemporanea a basket e a volley; il telone mobile, che si può alzare e abbassare, ormai consumato, sarà sostituito con uno nuovo, revisionando il relativo motore e le parti meccaniche. A tutti gli effetti, "avremo un PalaCormano confortevole per le squadre e per le persone sugli spalti - conclude il sindaco cormanese, Luigi Magistro -. Con questi lavori risolveremo una serie di problematiche, dalle parti in vetrocemento all’impianto di illuminazione, proseguendo un iter di riqualificazione iniziato qualche anno fa. La previsione è quella di terminare tutti gli interventi alla fine del prossimo mese di agosto, in modo che le varie squadre della città possano cominciare i loro campionati al PalaCormano da settembre".

Giuseppe Nava