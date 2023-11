PalaAgorà, sono arrivate 2 offerte per la gestione. Decisione entro un mese

Sono arrivate due offerte per la gestione temporanea – per un anno – del PalaAgorà di via dei Ciclamini. Lo scorso 29 settembre Palazzo Marino aveva lanciato un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per gestione annuale del palazzo del ghiaccio, un anno fino alla stipula della convenzione con l’aggiudicatario individuato con una procedura ad evidenza pubblica. Alla scadenza dello scorso 3 novembre, come anticipato all’inizio, sono arrivate due offerte. La commissione tecnica comunale si è riunita per la prima volta ieri per valutare le due proposte di gestione temporanea. Dall’assessorato allo Sport guidato da Martina Riva fanno sapere che entro un mese la commissione farà la sua scelta.M.Min.