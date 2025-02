"Pagati i debiti, ripartiamo dal programma"

Nessun aumento su tasse e tariffe, lotta all’evasione fiscale e un consolidamento generale dei conti dell’ente. Sono solo alcuni degli aspetti del bilancio previsionale 2025-2027, licenziato dal consiglio comunale per permettere la pianificazione economica del prossimo triennio. Nel 2025, la finanziaria del Comune vedrà un pareggio di 95,7 milioni di euro fra entrate e uscite; nel 2026 saranno 93,7 milioni, 89,1 nel 2027.

"Finalmente abbiamo consolidato i conti – osserva il sindaco Giacomo Ghilardi –. Superate le difficoltà e i debiti fuori bilancio ereditati dal passato, questo documento finanziario rimette al centro i programmi di mandato ed è improntato a uno sviluppo della città più sostenibile. L’obiettivo è chiaro: guardare avanti, in un percorso verso una Cinisello Balsamo migliore, sicura, solidale e inclusiva".

Per quanto riguarda il 2025, tra le principali voci di entrata c’è quella relativa ai tributi. Resteranno invariate le aliquote di Imu, Tari e Irpef, con la novità, per quest’ultima, della reintroduzione della soglia di esenzione per chi ha un reddito sotto i 10mila euro. "La reintroduzione della soglia di esenzione dell’Irpef è tra gli interventi che dimostrano la capacità di questa amministrazione di mantenere fede agli impegni presi", precisa Ghilardi. Anche nell’anno in corso, inoltre, si continuerà ad operare sul fronte della lotta all’elusione fiscale.

Quanto alle spese correnti, nel 2025 la cifra complessiva ammonta a 71,4 milioni di euro. La voce più significativa riguarda nidi e istruzione, con 13,3 milioni di euro; 11,6 milioni di euro saranno destinati ad ambiente, pulizia e decoro della città, mentre il sociale richiederà un impegno di 9 milioni. Per la sicurezza, la spesa prevista è di 3,3 milioni di euro: tra i nuovi progetti, l’attivazione di un’unità cinofila.

Il settore “cultura“ raggiunge i 3 milioni di euro e vedrà il Museo di fotografia contemporanea acquistare una valenza nazionale. La viabilità e la mobilità avranno a disposizione 3,5 milioni di euro; circa 2 milioni di euro per il governo del territorio. Lo sport, infine, con uno stanziamento di 1,3 milioni, avrà tra i principali progetti la riqualificazione del Centro Scirea. I servizi a domanda individuale, fra i quali la mensa scolastica, l’assistenza domiciliare agli anziani e i centri ricreativi estivi, peseranno per 8,4 milioni di euro.

Alessandra Zanardi