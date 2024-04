Padre Spinelli, orgoglio della città. Cittadinanza onoraria in Brasile

Orgoglio Cernusco in Brasile, don Sandro Spinelli (nella foto) diventa cittadino onorario di Teresina, capitale dello stato del Piauì, 850mila abitanti, nel Nord-Est del Paese, dove da anni presta la propria opera. Tutta la città incollata alla diretta per la cerimonia dedicata al missionario, "una vita per gli ultimi, è l’uomo che ha costruito un ponte fra noi e il Sud America", dice il sindaco Ermanno Zacchetti che ha scritto una lettera alle istituzioni d’Oltreoceano per condividere la scelta. "Qui, ci sono ancora la sua famiglia e i suoi amici, qui torna per raccontare e condividere la sua esperienza e da qui riparte sempre per la sua instancabile opera nella vostra terra".

Un riconoscimento che arriva dopo quello del Naviglio, nel 2010 il Comune conferì a don Spinelli il Gelso d’oro, il massimo onore civico per ragioni del tutto simili a quelle di oggi nella sua patria d’elezione. "Un attestato alle sue capacità peculiari e al suo forte senso di appartenenza a culture nelle quali si riconosce". "Quando sono qui, vorrei essere là. Quando sono là, vorrei essere con voi", dice padre Sandro. Una cosa è certa: entrambe le città gli sono grate per il suo impegno. Nel 2020 il sacerdote ha festeggiato il cinquantesimo di ordinazione ricordando la vocazione, da adolescente. "Entrai in chiesa di ritorno dalla Magneti Marelli dove lavoravo, ero intimorito da tutto quel silenzio. Uscendo, mi avvicinai a una donna che piangeva: era mia madre che pregava perché nessuno dei figli era religioso". Di lì a qualche mese Sandro entrò in seminario. Dopo aver preso i voti scelse il Sud America. A spingerlo accanto ai poveri del mondo, il racconto della vita dei contadini,letto in un libro "Nord est del Brasile zona esplosiva, triangolo della fame" del sociologo Josué De Castro, ambasciatore all’Onu. Era l’inizio degli anni Settanta. Ora, la cittadinanza onoraria ufficializza il legame di una vita. Barbara Calderola