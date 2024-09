Strage di Paderno, Riccardo potrà incontrare i nonni: via libera del Tribunale

Milano, 11 settembre 2024 – Riccardo potrà incontrare i suoi nonni. Il 17enne reo confesso dell’omicidio dei genitori e del fratellino di 12 anni, la notte tra il 31 agosto e il primo settembre nella loro villetta di Paderno Dugnano, nei prossimi giorni riceverà, dunque, la visita dei genitori di Daniela Albano, la mamma del ragazzo e una delle sue tre vittime.

Il Tribunale per i minorenni di Milano, infatti, ha autorizzato, su richiesta della difesa, l'incontro tra i nonni e il 17enne, che è detenuto nel carcere minorile Beccaria. Nei giorni scorsi, infatti, il legale del ragazzo, l'avvocato Amedeo Rizza, ha chiesto il permesso per l'incontro, dopo che sia il 17enne che i nonni, così come gli altri familiari, hanno manifestato la loro disponibilità ad avere un colloquio.

Oggi è arrivata l'autorizzazione e poi dovrà essere fissata la data dell'incontro. I nonni e gli zii hanno più volte ripetuto che, malgrado ciò che è successo, non abbandoneranno mai il 17enne e lo aiuteranno nel suo percorso giudiziario.

La difesa, intanto, lavora a una consulenza psichiatrica affidata a un esperto per una successiva richiesta di perizia, affinché venga accertato se al momento dei fatti il giovane avesse o meno un vizio di mente. E sempre la difesa punta nel procedimento a far cadere l'aggravante della premeditazione, contestata dalla procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto, e dalla pm Elisa Salatino e poi riconosciuta dalla gip Laura Pietrasanta. Intanto, domani a Paderno Dugnano si svolgeranno i funerali delle tre vittime della strage e ad officiare le esequie sarà l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini.