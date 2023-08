Paderno Dugnano, fermato su un vecchio scooter senza patente e assicurazione: oltre 6mila euro di multa

Paderno Dugnano (Milano) – Davvero un brutto Ferragosto per un ragazzo di 19 anni di Calderara, quartiere di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Il giovane stava percorrendo, a bordo di un vecchio scooter Malaguti degli anni 90, via Per la Stazione nella vicina Palazzolo quando è stato fermato per un controllo dalla polizia locale.

Gli agenti hanno così scoperto che il ragazzo non solo guidava senza la necessaria patente, ma il mezzo era sprovvisto sia del tagliando dell’assicurazione che del certificato di revisione: è quindi scattato il sequestro del motociclo e una maxi multa per il giovane, che supera di gran lunga il valore dello scooter.

Tutto è successo – come racconta il giornale locale Il Notiziario – nel primo pomeriggio di martedì 15 agosto. Durante l’attività di controllo a Palazzolo, gli agenti della polizia locale di Paderno fermano uno vecchio rumoroso scooter nella zona della stazione. Alla richiesta dei documenti però il giovane alla guida non può che rispondere in maniera negativa. Non ha la patente, il motociclo non è assicurato e, no, non ha neanche fatto la revisione.

Lo scooter viene così sottoposto a fermo amministrativo e sequestrato e al giovane pilota viene comminata una sanzione da oltre 6mila euro.