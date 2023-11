Armato di ascia assalta un ufficio: arrivano i carabinieri ma non riescono a fermarlo neanche col taser

Paderno Dugnano (Milano) – Un 35enne albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato, armato di ascia, una rapina in un ufficio di via Toscanini a Paderno Dugnano (Milano).

Il 10 novembre scorso l'uomo, brandendo l'arma, ha terrorizzato i dipendenti dell’ufficio, che sono riusciti comunque a chiamare il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto però il 35enne – con precedenti e senza fissa dimora – ha tentato di colpirli e nè lo spray al peperoncino nè il taser lo hanno placato. Si è liberato di uno dei dardi elettrificati sparati dai militari ed è quindi fuggito.

Ha scavalcato una recinzione e si è lanciato nella zona seminterrata del condominio, da un'altezza di circa tre metri, riportando la frattura della gamba. A quel punto i militari lo hanno bloccato e arrestato dopo una breve colluttazione.

L’arrestato è stato poi portato all’ospedale di Niguarda per curare la frattura, giudicata guaribile in 30 giorni. Dopo essere stato dimesso è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Tenenza di Cologno Monzese (Milano), in attesa del rito direttissimo mentre l'ascia è stata sequestrata.