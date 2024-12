Paderno Dugnano “città delle api“. Nasce l’ultima oasi dedicata

Una vera e propria oasi delle api nell’area tra il centro culturale Tilane e la ferrovia. Lo ha realizzato Legambiente insieme a tanti volontari e studenti delle scuole cittadine. "Finalmente, dopo tanta attesa, anche l’ultima oasi prevista dal patto di collaborazione firmato con il Comune ha preso vita – spiegano dall’associazione ambientalista –. L’altra mattina un gruppo di volontari, dopo aver seminato piante di fiori amati dalle api e dagli insetti impollinatori, ha rastrellato e pressato il terreno preparato-lavorato dal Comune".

L’oasi delle api poi è stata recintata con paletti e corda "e abbiamo sistemato anche alcuni cartelli informativi e di divieto. Prossimamente molti bulbi di narciso verranno interrati lungo i bordi dell’area. Speriamo ora nel rispetto e nella collaborazione di tutti". Un sentiero bello e colorato da vedere, quando sboccerà, ma anche utile all’ambiente e a educare grandi e piccoli. "Speriamo serva per aiutare a prendere coscienza dell’importanza della biodiversità e dell’importanza della difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori, che sono indispensabili per la vita di tutti, anche per noi che viviamo in città. Una proposta non solo utile ma anche bella, perché un prato fiorito è sempre un bel vedere".

Il progetto è stato supportato anche dal Comune. "Con questa nuova creazione, è nata l’ultima delle aiuole speciali pensate con il patto di collaborazione con Legambiente Paderno Dugnano. Un’occasione per arricchire il verde urbano e promuovere la biodiversità, coinvolgendo la comunità nel prendersi cura del nostro territorio", ha spiegato l’amministrazione. Questo progetto si intreccia con l’iniziativa “Strada per le api”, nata dalla scuola Mazzini con l’obiettivo di educare le giovani generazioni all’importanza della natura e della cooperazione. "La natura ci insegna che ogni piccolo gesto può fare la differenza: coltiviamo insieme bellezza e sostenibilità per il futuro".