Ottobre Manzoniano a Cormano: Passeggiata Sonora e Eventi

Weekend con gli eventi in programma per l’Ottobre Manzoniano. Oggi, dalle 14.30, tutti alla civica "Paolo Volontè" di via Edison 8 per la "Festa delle biblioteche" con letture e laboratori per le famiglie e i bambini. Alle 21 l’appuntamento è al "Bì" di via Rodari 3 con lo spettacolo teatrale "Svelate alla luna. Tre regine del mito si raccontano". Infine, domani, le opere e le storie di Manzoni potranno essere ascoltate dalle cuffie wireless, camminando per le strade cittadine, grazie a "Girovagando, la passeggiata sonora per Cormano". Sono previsti tre gruppi: alle 10.30, alle 14.30 e alle 17, con partenza da via Manzoni 9, a Brusuglio. Per tutta la giornata di domani mercatino dell’hobbistica in via Papa Giovanni XXIII e mostra di pittura in via Roma.

G.N.