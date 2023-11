Otto stazioni di ricarica per le auto elettriche

In città ci sono 8 nuove stazioni di ricarica per auto elettriche. Le colonnine di ricarica di Enel X sono state realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con il Comune e si trovano nell’area Stella (parcheggio Alzaia Trieste), in viale della Liberazione (parcheggio Lato Travaglia) e in piazza F.lli Cervi, via Rimembranze, via Copernico, via Dante, via G. Oberdan, via Curiel. Si tratta di 4 colonnine di ricarica Fast in corrente continua, con una potenza pari a 75 kW, e 4 Quick in corrente alternata, con una potenza di 44 KW. Su entrambe le tipologie ogni singola infrastruttura permette la ricarica di due auto contemporaneamente. Il Comune di Corsico completa l’infrastrutturazione Enel X del territorio arrivando a poter offrire la gamma completa delle tipologie di ricariche esistenti. "Corsico compie un altro decisivo passo in avanti in termini di sostenibilità ambientale - dichiara l’assessore Stefano Salcuni -. Dopo aver attivato il car sharing in città a inizio 2023, inauguriamo otto nuove colonnine di ricarica elettrica strategiche per il territorio. Un’iniziativa importante per promuovere e valorizzare in modo concreto la mobilità sostenibile, fornendo alla città le infrastrutture necessarie al processo di transizione ecologica che ci siamo prefissati a inizio mandato. Ringrazio Enel X per la proficua e professionale collaborazione e l’assessore Lucente per la presenza e il dialogo avviato in termini di mobilità green". "L’obiettivo che ci poniamo è implementare la rete infrastrutturale di ricarica ad accesso pubblico dei veicoli elettrici, proprio per favorire la mobilità green innovativa e tecnologica - spiega l’assessore regionale Franco Lucente -. Il progetto di Corsico spero possa fungere da incentivo per altri Comuni".

Massimiliano Saggese