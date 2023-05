"Ospiterò gratis la mia amica Sarà una pendolare felice"

di Marianna Vazzana

Aprirà le porte di casa a un’amica straniera che il prossimo anno accademico si trasferirà a Milano dal Sud-Est asiatico per frequentare un master in Design. "La ospiterò io – dice Chiara Tadolti –. Vivo in provincia di Bergamo e la mia amica farà la pendolare. Al momento non c’è una soluzione diversa da questa: abbiamo considerato altre ipotesi, cercato annunci ovunque ma di soluzioni economiche non ce ne sono".

Qual è il budget a disposizione?

"La mia amica non può purtroppo spendere più di 350 euro, tutto compreso. E a questa cifra non si trova nulla a Milano, neanche in condivisione. Il budget è ridotto perché ha già pagato 11mila euro di master per un anno. Quindi le offrirò temporaneamente alloggio io in provincia di Bergamo e farà la pendolare in attesa di trovare qualcosa di diverso. Ma a Milano non ci sono solo gli affitti alti: i problemi sono anche altri".

Quali?

"Tanti, istituti religiosi compresi, diventano meno disponibili quando sentono che a cercare casa è una studentessa straniera, anche se parla perfettamente inglese e ci sono io a fare da tramite. Sicuramente non saranno tutti così ma purtroppo la mia amica ha dovuto affrontare esperienze spiacevoli di questo tipo. E poi secondo me si dovrebbe intervenire anche sui trasporti".

In che modo?

"Si sta parlando moltissimo in questi giorni del problema “caro affitti“ a Milano e nello stesso tempo si stanno proponendo soluzioni, anche a livello istituzionale, che puntano ad abbassare i costi per poter vivere in città. Ma io penso si debba fare anche altro, prima di tutto migliorare il sistema dei trasporti, rafforzando la rete di collegamento tra Milano e i paesi. Insomma, penso che con trasporti più efficienti si potrebbe cercare più facilmente alloggio nei comuni e nelle province confinanti. Per di più alcuni docenti non lasciano che gli studenti entrino in aula se arrivano in ritardo. Quindi, vista l’inaffidabilità dei mezzi pubblici, cercano tutti alloggio in città".

Ospiterà la sua amica gratuitamente?

"Sicuramente per i primi mesi sì, poi vedremo come evolverà la situazione. Avrà a disposizione una porzione di casa che casualmente si è liberata per la recente morte di un parente: uno spazio più grande di quello che troverebbe a Milano".