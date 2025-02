Ospedali e case di comunità, avanti tutta con i cantieri

Due ospedali di comunità già attivi, al Pot di Bollate e all’ospedale di Passirana di Rho. Tre case di comunità funzionanti, a Corsico, Settimo Milanese e Paderno Dugnano. E altre in fase di realizzazione. È qui che nei giorni scorsi la direzione strategica dell’Asst Rhodense ha fatto i sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Realizzati con i fondi del Pnrr, ospedali e case di comunità hanno come obiettivo avvicinare la sanità al territorio e ai cittadini, diventando il punto di riferimento per i cittadini residenti nei Comuni dell’Asst Rhodense.

La direzione strategica ha visitato i cantieri della case di comunità di Lainate, Passirana, Senago, Bollate, Settimo Milanese, Paderno Dugnano e Garbagnate Milanese, oltre al cantiere delle Rems di Limbiate, una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza per accogliere autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

"Siamo molto soddisfatti delle visite ai cantieri effettuate in questi giorni. L’attenzione della direzione sul rispetto delle tempistiche e sulla corretta esecuzione dei lavori è alta e abbiamo avuto modo di verificare che i lavori stanno proseguendo secondo i tempi stimati. Le nuove strutture offriranno certamente la possibilità di un’integrazione tra servizi sempre più capace di rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini del nostro territorio", fanno sapere dall’azienda ospedaliera.

A Lainate la casa di comunità sta sorgendo in via Circonvallazione ovest, accanto alla Rsa, avrà come ambito territoriale Lainate-Arese e completerà la Cittadella dei servizi composta da Rsa, hospice, sede della Croce rossa e della polizia locale. A Senago in un immobile messo a disposizione dal Comune in via Leonardi da Vinci. A Garbagnate in via per Cesate dove c’è la Rsa Pertini e a Cornaredo nell’ex mobilificio sequestrato alla criminalità organizzata in via Vanzago 58. Tutte dovranno essere completate per il 2026.

Ro.Ramp.