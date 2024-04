Orto da premio e alunni in bici: iniziative “green” nelle scuole

L’iniziativa "Puliamo il Mondo" è sbarcata alla scuola materna Arcobaleno di Cassina Amata, coinvolgendo maestre, genitori e i bambini, coordinati dai volontari di Legambiente. "Un ambiente molto bello, all’interno e anche all’esterno dell’edificio, in cui sono state avviate molti progetti interessanti - spiega la onlus -. È stato realizzato e viene coltivato un orto che per due anni ha vinto il bando regionale “Orti di Lombardia” ed è in gara anche quest’anno". Bambini molto piccoli, ma pieni di energia "e già preparati sul tema della raccolta differenziata" armati di guanti, pinze e sacchi hanno rastrellato l’area verde di fronte alla scuola e quella dell’attiguo Parco Spinelli, recuperando cartacce, plastiche, vetri, lattine, mozziconi di sigaretta e altro ancora. "I bambini sono la speranza in un futuro, anche ambientale, migliore. Siamo certi che non deluderanno. Oggi lo hanno dimostrato i piccoli della Arcobaleno e cosi faranno anche tutti i ragazzi delle altre scuole del territorio, con cui ripeteremo esperienze analoghe nei prossimi mesi".

Intanto, in questi giorni gli studenti sono invitati ad arrivare a piedi e in bicicletta lunedì: all’ingresso troveranno i volontari di Legambiente, pronti a distribuire i bollini colorati in un’iniziativa organizzata con il Comune. "Con la preziosa collaborazione dell’associazione promuoviamo l’Earth Day per sensibilizzare al rispetto della natura e alla mobilità sostenibile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra - annuncia l’Amministrazione -. In questa giornata si invitano gli studenti delle medie ad andare a scuola a piedi o in bici. Legambiente distribuirà bollini colorati ai ragazzi che avranno raggiunto la scuola in maniera sostenibile". Un contest green che ha come obiettivo la promozione dei comportamenti sostenibili. Le classi più virtuose, che avranno collezionato più tasselli, riceveranno infatti un "Bug Hotel" per gli insetti impollinatori e alla media con più partecipanti andrà un albergo per le api in formato maxi. La.La.