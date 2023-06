"Orfani di biblioteca Spazio a libri e cultura"

In largo Lamarmora si regalano libri. Il flashmob è stato organizzato da Città in Comune, per "sopperire alla povertà culturale che la nostra città sta vivendo da anni e perché crediamo che la situazione della nostra biblioteca centrale sia grave". Ormai da due anni il polo sestese non è stato quasi mai fruibile da studenti, lettori, cittadini. Dal 2021 al 2023 il servizio è stato chiuso per lunghi mesi per problemi agli impianti. È stato poi riaperto per poco tempo fino alla serrata definitiva in attesa dei lavori di ristrutturazione, finanziati dal Pnrr, che dovrebbero iniziare a luglio e terminare solo a ottobre 2025. "Di per sé una ristrutturazione è positiva ma, nonostante i lavori fossero programmati da tempo, non si è tutelato il diritto di noi cittadini di avere spazi dove accedere alla cultura e dove i giovani possano studiare oltre che aggregarsi – spiegano i membri di Città in Comune, associazione e anche lista presente in consiglio comunale –. La biblioteca ha perso negli anni quel ruolo di promozione culturale che le compete: essere un punto di riferimento essenziale per l’organizzazione di eventi, incontri, corsi". Durante il cantiere di Villa Visconti d’Aragona, si è deciso di trasferire il servizio in una porzione del piano terra di Villa Mylius: saranno disponibili appena 5mila libri perché gli altri 40mila saranno messi negli scatoloni per i prossimi anni e le sale studio diventeranno punti di consultazione. "Il meglio che si è riusciti a fare è stato di spostare provvisoriamente un po’ di volumi e qualche postazione pc nei locali di Villa Mylius, ma non in tutti perché una parte è stata occupata dal sindaco che ha trasferito lì ufficio e staff, e di Villa Zorn in un modo non ben specificato". Così, in piazza si è deciso di leggere e distribuire libri. "È necessario rendere vivi e accessibili tutti i luoghi di cultura, attraverso l’uso di spazi già esistenti, oggi drammaticamente vuoti e inutilizzati". Laura Lana