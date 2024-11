Ore d’ansia per un 25enne scomparso

Che fine ha fatto Gino Panaiia, il giovane scomparso la sera di Halloween dopo aver trascorso la serata in un locale? Capelli neri e occhi castani, Gino (nella foto) ha 25 anni, è alto 175 centimetri e pesa un’ottantina di chili. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu e aveva un marsupio contenente il portafoglio e il telefono cellulare, che al momento risulta spento. Di lui non si hanno più notizie dalla notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, quando, dopo aver trascorso una serata con alcuni amici, si è allontanato alla guida di un motorino Piaggio grigio Liberty 1505 targato DJ92588. Tanta la preoccupazione tra amici e familiari che ritengono "possa trovarsi in difficoltà", e da qui l’appello a chiunque lo vedesse a contattare le forze dell’ordine al 112 o a chiamare al numero 380.7814931 l’associazione Penelope Lombardia, cui la famiglia si è rivolta proprio per la provata competenza in casi di persone scomparse.

Il giovane potrebbe essersi allontanato dal locale dopo un diverbio con qualcuno? È rimasto vittima di un incidente in piena notte percorrendo una delle stradine di campagna intorno a Zibido? Per ora l’unica certezza è che sono in corso le ricerche nella zona ad opera dei carabinieri che stanno perlustrando stradine e viottoli. Sul posto potrebbero arrivare anche i cani dell’unità cinofila.

Massimiliano Saggese