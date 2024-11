Ordine pubblico e sicurezza. Si intensificano i controlli

Saranno intensificati i servizi coordinati e congiunti di prevenzione e controllo del territorio per contrastare efficacemente il fenomeno della criminalità diffusa: è la decisione emersa dall’ultima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del dirigente del Compartimento della Polizia ferroviaria di Milano e dei rappresentanti della Provincia e dei sindaci o amministratori comunali di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. L’argomento all’ordine del giorno ha riguardato in particolare le problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica nei Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato queste città.