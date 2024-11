Atm sbarca in Grecia: inaugurata la metropolitana a guida automatica di Salonicco

Milano – Una nuova tappa nel percorso di sviluppo internazionale del Gruppo Atm: questa mattina, sabato 30 novembre, è stata inaugurata a Salonicco la prima metropolitana a guida automatica della Grecia, partita con le autorità e le istituzioni dal deposito di Pylaia a sud della città.

La cerimonia di apertura si è tenuta con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Christos Staikouras e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Nikolaos Tachiaos, insieme ad altri rappresentanti del governo ellenico. Per il Gruppo Atm erano presenti la presidente Gioia Ghezzi e l’amministratore delegato Arrigo Giana.

Le autorità all'inaugurazione della metropolitana

La nuova metropolitana è gestita dal Gruppo Atm attraverso la società Thema - controllata al 51% da Atm e al 49% da Egis (gruppo francese d’ingegneria delle infrastrutture) - che a giugno 2023 si è aggiudicata questa importante commessa della durata di 11 anni e del valore economico complessivo di 250 milioni di euro.

“L’apertura della metropolitana di Salonicco costituisce un ulteriore tassello nella strategia di crescita del Gruppo Atm - ha dichiarato Gioia Ghezzi - e conferma il ruolo centrale del trasporto pubblico nello sviluppo delle città. Ne favorisce infatti gli scambi sociali, economici e culturali, consentendo così a tutti i cittadini di muoversi in modo condiviso e sostenibile”. “Questo importante traguardo rafforza ulteriormente la dimensione internazionale del Gruppo, portando a 7 il numero delle metropolitane a guida automatica gestite tra Milano, Copenaghen e Salonicco – le fa eco Arrigo Giana – un risultato che consolida la nostra esperienza, il nostro know-how e il nostro commitment nell’offrire il miglior servizio di trasporto pubblico a tutti i cittadini".

Il deposito dei treni della metropolitana di Salonicco

La linea attraversa Salonicco da est a ovest in 18 minuti. Lunga 10 km e con 13 stazioni, è destinata a cambiare il volto della mobilità della seconda città della Grecia: si prevedono infatti circa 313mila passeggeri al giorno, con una riduzione di 212 tonnellate di CO2 grazie alla circolazione di 57mila auto in meno. È un’infrastruttura non solo strategica per cittadini e turisti, ma anche rilevante dal punto di vista culturale: la stazione di Venizelou ospita infatti il museo all’aperto più grande del mondo all’interno di una metropolitana, con reperti e ritrovamenti risalenti all’epoca romana.

I treni in servizio sono 18, con una frequenza di circa 3 minuti. Completamente accessibile, la metropolitana è inoltre videosorvegliata da telecamere monitorate costantemente dalla sala operativa, attiva tutti i giorni. Nel 2025 è previsto un prolungamento di 5 stazioni fino all’area di Kalamaria, a sud di Salonicco, con 33 treni in servizio e la frequenza di 1 minuto e mezzo.