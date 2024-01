Opposizione all’attacco: "Via il capo dei ghisa"

Dopo la raffica di furti e spaccate registrata soprattutto nella zona di metanopoli, dall’opposizione arriva la richiesta di dimissioni del comandante della polizia locale Ferdinando Longobardo. A farsi portavoce della richiesta di dimissioni e degli altri vertici della polizia locale sandonatese è il capogruppo di Fratelli d’Italia Guido Massera. "Una situazione che va affrontata con misure forti, a partire dalla sostituzione del comandante Ferdinando Longobardo. Siamo stanchi di promesse e della mancanza di un terzo turno della polizia locale . La città è stata abbandonata durante le festività e tutte le nostre richieste, logiche e attuabili, protocollate il 13 dicembre 2023, sono state totalmente disattese". Da una parte c’è l’emergenza furti, più volte denunciata dalla stessa amministrazione comunale, che per cercare di arginare i raid nelle scuole ha annunciato l’installazione di 124 telecamere per monitorare la situazione. Dall’altra c’è la fuga degli agenti con il trasferimento in altri Comuni, con due agenti effettivi e un terzo agente che andrà in pensione.

Che a San Donato ci sia un’emergenza criminalità è un fatto sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno sul territorio comunale avvengono spaccate, furti e rapine che non risparmiano attività commerciali, uffici pubblici e privati cittadini. È un fatto anche che la microcriminalità che gravitava sul boschetto di Rogoredo si sia spostata su Metanopoli e che molte di queste azioni criminose siano messe a segno da piccoli spacciatori o tossicodipendenti. Ma l’amministrazione comunale non ci sta e difende il comandante della polizia locale. "La richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia non sarà presa minimamente in considerazione", è la secca replica da parte dell’ufficio del sindaco. Massimiliano Saggese