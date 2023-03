Opere d’arte in garanzia per ottenere credito

Dare in garanzia un’opera d’arte per ottenere un credito utile per realizzare un progetto. Kruso Kapital, controllata del Gruppo Banca Sistema, lancia il nuovo servizio Art-Kredit, finanziamento a breve termine concesso a fronte della consegna di opere d’arte e oggetti di valore eo da collezione, nel rispetto del valore massimo concedibile previsto dalla normativa pari ai 23 della stima. Le opere d’arte e gli oggetti a garanzia vengono stimati da periti esperti. La durata del finanziamento è di 6 mesi, rinnovabile per altri 6. Art-Kredit è al momento disponibile solo su appuntamento nella filiale di largo Augusto 1A. "Con questo servizio trasformiamo oggetti di valore e opere d’arte in veri e propri asset per realizzare progetti per il futuro", commenta Giuseppe Gentile, direttore generale di Kruso Kapital.