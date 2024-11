Operazioni antidroga. Arrestati 3 spacciatori

Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio i tre cittadini, un 22enne e un 48enne, entrambi di origini marocchine, e un italiano di 43 anni, arrestati in due diverse operazioni dalla Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio della questura. Gli agenti hanno individuato un appartamento, nella centrale via della Repubblica, come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. L’intuizione è stata confermata dagli approfondimenti: i poliziotti hanno visto il 22enne uscire dal palazzo, fare il giro dello stabile come a controllare che non ci fosse nessuno a guardare, e cedere la dose all’acquirente per poi rientrare nell’appartamento, sottoposto poi a perquisizione. In casa, c’era anche il suo socio in affari, il 48enne arrestato, oltre a 28 dosi di cocaina (9 grammi totali), una dose di hascisc, 90 euro e un mazzo di chiavi di un altro appartamento in uso all’uomo più grande, dove sono stati sequestrati altri 300 euro in banconote di piccolo taglio, riconducibili all’attività illecita. I due sono stati arrestati, in attesa del rito per direttissima. A Milano, invece, è stato arrestato il 43enne italiano che spacciava nel suo appartamento di via Trasimeno. I poliziotti lo hanno beccato con 9 dosi di cocaina e un bilancino per pesare le dosi, mentre nell’armadio della sua camera c’erano anche parti di una pistola. Altre 40 dosi di cocaina le aveva nascoste dentro la sua moto, insieme a 2.600 euro in contanti e sostanza a taglio. Fr.Gr.