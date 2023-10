Operatori senza requisiti: stop a tre centri estetici a Milano

Chiusura temporanea per tre centri estetici con servizi di manicure e pedicure. I provvedimenti della polizia locale sono scattati dopo una serie di controlli avvenuti nei giorni scorsi tra corso Indipendenza e corso XXII Marzo. Gli agenti hanno trovato e sequestrato complessivamente 2.262 cosmetici falsi, in particolare prodotti e oli per il trattamento delle unghie. In tre dei cinque esercizi commerciali passati al setaccio, gli specialisti del Nucleo anticontraffazione hanno accertato la presenza di almeno 17 dipendenti che svolgevano attività di estetista senza averne i requisiti professionali. Al momento del controllo, era assente il responsabile tecnico con qualifica professionale, la cui presenza è sempre prevista durante i servizi prestati ai clienti.

I ghisa hanno quindi contestato violazioni per un importo complessivo di oltre 14mila euro, procedendo alla chiusura temporanea di tre centri per l’assenza del responsabile tecnico.