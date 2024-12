Operata a 107 anni per un’occlusione. Tina è già a casa

È nata nell’anno della Rivoluzione d’ottobre la signora Clementina detta Tina, e di straordinario, in questa storia a lieto fine raccontata dal Policlinico di Milano, c’è soprattutto la tempra di questa 107enne di origini emiliane, arrivata al pronto soccorso della Ca’ Granda con un forte dolore addominale: la Tac ha svelato un’occlusione del piccolo intestino, e l’indomani, col consenso dei familiari, è stata operata in laparoscopia dall’équipe della Chirurgia d’urgenza diretta dal dottor Hayato Kurihara. Tre piccole incisioni, meno di un’ora sotto i ferri, non ha avuto nemmeno bisogno di terapia intensiva e dopo una settimana è tornata a casa, pronta a festeggiare a base di tagliatelle al ragù, "coccolata da mio nipote Gianluca". Sempre più spesso, spiegano dal Policlinico, "arrivano in urgenza over 65 con occlusioni e operare è la soluzione migliore, grazie alle nuove tecniche mini-invasive".