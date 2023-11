Operaio ustionato all’ospedale Monzino

La fiammata improvvisa lo travolge. Le ustioni su torace e braccia. E il ricovero d’urgenza. L’incidente sul lavoro è avvenuto all’interno dell’ospedale Monzino, a Ponte Lambro. Stando alle prime informazioni, un operaio di 50 anni, residente in provincia di Bergamo stava lavorando vicino a un quadro elettrico quando, per motivi ancora da accertare, si è innescato un piccolo incendio: l’uomo è stato investito in pieno, finendo a terra. I colleghi si sono immediatamente accorti di quello che era successo e hanno chiamato il 112: il cinquantenne, rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato nel centro specializzato del Niguarda; le sue condizioni sono gravi, ma per fortuna i primi bollettini medici hanno subito scongiurato il pericolo di vita.

In via Parea sono arrivati anche i carabinieri della stazione Rogoredo, che hanno avviato gli accertamenti investigativi insieme ai tecnici di Ats: bisogna capire innanzitutto cosa abbia provocato la fiammata e in secondo luogo se siano state rispettate le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un incidente analogo è accaduto quattro giorni fa nei seminterrati del Comando decentrato 3 della polizia locale: un ventisettenne era rimasto ustionato a un braccio mentre stava riparando una centralina.