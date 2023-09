Operaio Precipita da Tetto a Melzo: Ferito Gravemente all'Ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Melzo per un operaio edile di 19 anni rimasto ferito dopo essere precipitato dal tetto di un edificio, da un’altezza di circa cinque metri. Dopo la caduta, il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita.

L’operaio, residente a Pantigliate, era impegnato in un intervento di riparazione del tetto di una palazzina, al civico 6 di via Isonzo, quando, per cause ancora da accertare, è caduto di sotto. L’allarme è scattato alle 15.40, sul posto l’arrivo dei mezzi di soccorso: un’ambulanza, un’auto medica e anche l’elicottero. Il 19enne lamentava dolori alla schiena e al bacino, ma era cosciente e reattivo. Dopo averlo sottoposto ai primi controlli, i sanitari ne hanno disposto il trasporto in elicottero verso l’ospedale milanese, dove il ferito è arrivato un’ora dopo la caduta, con un codice giallo come indicazione di ricovero. Anche se il peggio sembra scongiurato, le sue condizioni necessitano di essere tenute sotto controllo. Come di prassi in questi casi, si tratterà di accertare se fossero in uso tutte le misure di sicurezza. A.Z.