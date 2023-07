Miracolo a Milano, cede il cestello della gru: operaio finisce appeso nel vuoto e sbatte contro un ramo

Milano – Infortunio sul lavoro in via Del Turchino 9, zona Molise-Calvairate. Poco dopo le 15.30 un uomo di 46 anni che era in cima a una gru per potare gli alberi nel campo dell'oratorio della parrocchia di Sant'Eugenio si è ritrovato appeso nel vuoto e ha sbattuto la testa contro un ramo. Stando a quanto emerso finora, a causa di un cedimento del cestello della gru che si trovava a un'altezza di circa 20 metri, l'uomo, che risulta essere il titolare dell'impresa specializzata in potatura, si è ritrovato senza appiglio.

Era però imbragato e quindi non è precipitato al suolo ma è rimasto sospeso nel vuoto e, mentre oscillava in aria, non è riuscito a evitare l'impatto contro un grosso ramo. È stato subito soccorso: sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e l'Ats che ora è al lavoro per accertare la dinamica. Il 46enne è stato accompagnato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Niguarda.