Opera, capriolo fugge e finisce nel giardino di un condominio: salvato dalle forze dell'ordine

Opera (Milano) – Una famiglia di caprioli si perde e vaga per Opera finché un esemplare maschio adulto spaventato si nasconde nel cortile di un condominio di via Resistenza e viene salvato dall'intervento di carabinieri e polizia locale. Il nucleo ittico-venatorio di Città metropolitana ha poi preso in consegna l'animale che è stato medicato e liberato nelle campagne dell'abbiatense. Faceva parte di un gruppo di più esemplari, tre, forse quattro caprioli, appartenenti a un nucleo che si è avvicinato all'ex statale 412 della Valtidone martedì pomeriggio.

Un capriolo spaventato è fuggito verso il centro cittadino fra gli occhi incuriositi dei passanti e soprattutto dei bambini. L'animale si è poi rifugiato in un giardino condominiale, al civico 6 di via Resistenza. Un intervento congiunto tra i carabinieri e la polizia locale ha consentito di immobilizzare il capriolo per scongiurare che si facesse male contro le inferriate della cancellata. Recuperato intorno alle 20 di ieri sera è stato portato nel parco del Ticino e liberato dopo una medicazione al labbro.