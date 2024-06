Opera, l’albero abbattuto dal maltempo blocca la strada per Locate: traffico deviato

Opera, 2 giugno 2024 - È stato necessario chiudere momentaneamente via Don Morosini, strada che collega il Dosso Cavallino a Locate di Triulzi, per la caduta di un albero sulla via. L'accesso è stato consentito solo ai residenti. Le operazioni di rimozione dell'albero sono state rapide e condotte da protezione civile e vigili del fuoco.

In via dello Zerbo alcuni alberi del parco sono caduti e in particolare per rimuoverne uno rimasto in bilico con il pericolo che cadesse sul marciapiede è stato necessario l'intervento dell'autoscala dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto tagliare il tronco in vari punti per farlo cadere al suolo. Non solo Opera vittima del maltempo. Crolli di alberi si sono registrati un po' ovunque nel sud milanese.