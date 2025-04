Open Lake Fest. Musica live e street food

Cinque giorni di musica live, spettacoli, street food e attività per tutte le età animeranno il cuore verde di Paderno Dugnano. Dal 30 aprile al 4 maggio torna l’Open Lake Fest, il festival organizzato dal Comunale e da Via Audio S.r.l., che apre simbolicamente la stagione dei concerti all’aperto. La manifestazione aprirà mercoledì 30 aprile: dalle 21 a mezzanotte è previsto un omaggio a Lucio Battisti con Fabrizio Pollio e Giuseppe Magnelli. Il primo maggio dalle 17 ci saranno le esibizioni delle band locali, che verranno selezionate tramite il contest di Tilane4Youth, e poi dalle 21 a mezzanotte il live di Giorgio Canali & Rossofuoco. Venerdì 2 maggio è in programma la serata "80s Party" con I Parrucconi Party Band Revival e dj set anni ’80. Il 3 maggio fino all’una di notte torna "Amo gli anni ’90: La Festa", il grande party con i successi della generazione dei Millennial. Domenica 4 maggio il Parco Lago Nord sarà animato per l’intera giornata. Dalle 11 alle 19 "Un cielo pieno di bolle Day" per bambini e famiglie, con giochi, spettacoli e attività creative. In occasione dell’evento del primo maggio con Giorgio Canali & Rossofuoco, Tilane4Youth lancia una call aperta per selezionare band del territorio che apriranno il live serale sul palco dell’Open Lake Fest.

"Un’opportunità concreta per i giovani artisti locali di esibirsi in un contesto professionale e vivere un’esperienza di crescita, visibilità e condivisione". La call è aperta fino al 20 aprile. Durante tutte le giornate dell’Open Lake Fest sarà inoltre attiva una selezione di 10 food truck con proposte gastronomiche per tutti i gusti.

Laura Lana