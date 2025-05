Open day di buon gusto. Afol Metropolitana offre veri assaggi di professionalità

Open day per scegliere la scuola? Sì, ma con gusto. È l’iniziativa insolita e coinvolgente proposta da Afol Metropolitana che ha aperto le porte della sede di via Gigli con un evento dedicato ai futuri studenti e alle loro famiglie.

Protagonista dell’open day è stato lo street food, pensato come strumento didattico e momento esperienziale per far conoscere da vicino i percorsi formativi in ristorazione, sala, bar e cucina. Un’occasione per scoprire le opportunità offerte dalla scuola e, allo stesso tempo, assaggiare in prima persona il frutto delle competenze acquisite dagli allievi.

Durante il pomeriggio è stato possibile visitare i laboratori, incontrare docenti e studenti, assistere a dimostrazioni pratiche e ricevere informazioni dettagliate sui corsi e sulle prospettive professionali del settore.

"Abbiamo anticipato gli open day che abitualmente avvengono a novembre e dicembre invitando gli studenti delle seconde medie e le loro famiglie a vedere come si svolgono le attività didattiche dei loro futuri compagni di scuola – spiega il dirigente scolastico Renato Porciello –. Oggi hanno partecipato oltre cento ragazzi accompagnati dai genitori, che provengono dai comuni di Rozzano, Pieve, Locate e Zibido. Ai corsi professionali di Afol per i profili di addetto alla sala bar, cucina, panificazione e pasticceria sono iscritti più di 200 studenti".

"L’iniziativa “Made in Sud“ – racconta Samantha Mazzola, maitre e docente di sala bar – vede come protagonisti i nostri studenti, che si sono cimentati nella preparazione delle specialità di quattro regioni cardine: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Dal gusto deciso delle orecchiette con ricotta salata, pomodorini e rucola, al crostone di pane con ’nduja e cipolla di Tropea caramellata, fino alle pizze e agli arancini: ogni regione è poi abbinata a un dolce tipico e alla degustazione di vini locali". Con questa iniziativa Afol Metropolitana conferma il proprio impegno a offrire una formazione di qualità, dinamica e allineata al mondo del lavoro, sostenuta dalla riforma sperimentale dell’istruzione tecnica e professionale “4+2“, che mira a integrare efficacemente scuola e settore occupazionale.

mail: massimiliano.saggese@ilgiorno.it