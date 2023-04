Open day del Campus in vista dell’estate

Open day del Campus estivo Multisport al "Parco dell’Acqua" di via Leonardo da Vinci. Oggi, dalle 15 alle 18, i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie potranno giocare e divertirsi con i tanti sport che ritroveranno nelle tre settimane, dal 12 al 30 giugno, al campus: ci saranno basket, ginnastica artistica, volley, arti marziali, baseball, twirling, scacchi, calcio e rugby per un pomeriggio domenicale all’aria aperta con i tecnici e con i volontari dei gruppi sportivi del territorio locale. Dopo il successo dell’estate scorsa, il Comune e Asic, l’Associazione sport insieme Cormano, ripropongono per il 2023 il campus con le multi-esperienze sportive, dove saranno previsti anche laboratori di educazione ambientale, civica e stradale. Intanto, con l’Open day del "Parco dell’Acqua" i genitori potranno già iscrivere i loro figli al campus; la tariffa settimanale è di 110 euro comprensiva di pasto completo, due merende giornaliere, attività sportive e laboratori. Informazioni sul sito www.comune.cormano.mi.it. G.N.