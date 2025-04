Open day:. Afol in campo per i giovani

Offerte di lavoro, formazione e open day: sono tante le proposte di Afol Metropolitana, in particolare per i giovani. Il 19 maggio il Centro di formazione professionale di Pieve organizza un incontro per gli studenti delle medie e per le famiglie, con l’obiettivo di conoscere, attraverso i workshop e una degustazione di piatti preparati dagli allievi, le attività nell’ambito della ristorazione. Per chi cerca lavoro nel mondo dei trasporti, l’8 maggio, a Cernusco, si potranno scoprire tutte le posizioni aperte in questo settore, tra conducenti, tecnici, agenti di linea, operatori di stazione e ruoli anche per laureati e ingegneri. Idee anche per chi vuole cambiare vita: Afol propone per oggi (dalle ore 10) un webinar gratuito rivolto agli over 30 che desiderano rimettersi in gioco, con i consigli degli esperti. Il 6 maggio, ad Arese, si terrà l’evento per aiutare chi è in cerca di lavoro, mettendo in contatto diretto imprese, agenzie, enti del terzo settore con i candidati. Nello stesso giorno, a Paullo, Afol organizza l’iniziativa per gli alunni di terza media, alla scoperta delle attività di istruzione e formazione professionale nei settori acconciatura, estetica e moda. "Gli open day programmati all’interno delle nostre scuole professionali - spiegano da Afol - sono un’occasione per visitare i laboratori, incontrare i docenti e i tutor, scoprire le modalità per ottenere una qualifica professionale di terzo livello europeo, con possibilità di proseguire con specializzazioni tecniche. I nostri corsi sono pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, dando ai ragazzi la possibilità di costruire un futuro solido, unendo teoria e pratica e sviluppando, anche attraverso stage, le competenze richieste dalle aziende".Fra.Gri.