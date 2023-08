Ondata di calore a Milano: allerta rossa scatta

Da oggi anche a Milano scatta il bollino rosso del Ministero della Salute: il livello massimo d’allarme durante le ondate di calore, che permarrà almeno per domani anche se il “raggio“ del sistema è di tre giorni, e dato che l’ultimo bollettino è stato pubblicato ieri non è detto che l’allerta non permanga sino alla fine della settimana. Anzi, è altamente probabile consultando le previsioni meteo che, come noto, diventano più precise a distanza ravvicinata: le temperature roventi, inizialmente annunciate solo per la prima metà di questa settimana, ieri erano previste fino a sabato compreso o addirittura domenica, a seconda dei meteorologi. Con massime di 37 gradi, anche 38 domani, e minime fuori scala non solo per il periodo (27 gradi domani e dopodomani, addirittura 28 venerdì e sabato secondo 3b Meteo), ma si potrebbero toccare anche punte di 40 gradi. Il consiglio, soprattutto per le persone più fragili come gli anziani, è di bere molta acqua e non uscire tra le 11 e le 17.