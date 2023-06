Omicidio Senago, la sindaca: “Grazie alla famiglia di Giulia e Thiago, ci avete fatto sentire tutti figli, fratelli, amici”

E’ una comunità partecipe e commossa quella che si stringe attorno alla famiglia di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. La sindaca di Senago Magda Beretta che nei giorni scorsi aveva espresso condoglianze e vicinanza alla famiglia di Giulia, oggi in un post su Facebook ha riportato i ringraziamenti, a nome della famiglia Tramontano “per l’affetto dimostrato da tutta la cittadinanza di Senago. Il nostro affetto e i nostri gesti sono arrivati dritti al loro cuore”, scrive il primo cittadino.

"Mi hanno telefonato stamattina e abbiamo concordato questo messaggio - ha spiegato la sindaca - Ci tenevano molto a ringraziare tutta la comunità, in un momento per loro così tragico”. I genitori e i fratelli di Giulia potrebbero rientrare al loro paese Sant'Antimo, in provincia di Napoli, nelle prossime ore.

“A nome della Comunità di Senago – si legge ancora nel post – aggiungo un grazie alla famiglia di Giulia e Thiago, perché in questa orribile vicenda ci avete fatto sentire tutti chi figli, fratelli, sorelle, madri, padri o amici parte del vostro dolore e del vostro profondo amore. Ci avete arricchito come Comunità”. In risposta al post, decine di commenti dei cittadini, da molti dei quali sta arrivando la proposta di intitolare a Giulia Tramontano e al suo bimbo, una via, una piazza o un giardino.

E stamani nel corso dell’omelia nella parrocchia di Senago la giovane è stata ricordata dai presenti e dal diacono, mentre il parroco don Sergio Rigoldi ha detto che “è prematuro parlare di perdono”.