Omicidio di Umberto Mormile, la svolta dopo 35 anni dall’esecuzione: assolto il pentito di ‘ndrangheta Salvatore Pace

Milano – La Corte di Assise d’appello di Milano ha assolto il collaboratore di giustizia Salvatore Pace, accusato dell’omicidio di Umberto Mormile, l’educatore del carcere di Opera assassinato dalla ‘ndrangheta nelle campagne di Carpiano, nel Milanese, l’11 aprile del 1990, mentre si recava a lavoro. L’assoluzione “perché il fatto non sussiste” ribalta la sentenza di primo grado che aveva condannato Pace a 7 anni di carcere.

La riapertura delle indagini che hanno portato all’assoluzione era stata voluta dai familiari della vittima, e in particolare dal fratello, dalla sorella e dalla figlia, tutti assistiti dal legale Fabio Repici. Pace era accusato di aver fornito “supporto logistico” al gruppo di fuoco che ha giustiziato Mormile, facendo consegnare da “appartenenti del suo gruppo” criminale “armi ed una moto per eseguire l’omicidio”. Con lui, in primo grado, era stato condannato anche Vittorio Foschini, che però ha rinunciato all’appello.