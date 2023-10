Marta Di Nardo uccisa e nascosta in casa dal vicino, il gip: “Livrieri deve restare in carcere”

Milano, 23 ottobre 2023 – Domenico Livrieri deve rimanere in carcere. A stabilirlo è il gip di Milano Alessandra Di Fazio, che ha convalidato l'arresto del 46enne, accusato di avere ucciso la vicina di casa Marta Di Nardo e di averne tagliato in due il corpo per poi nasconderlo in casa.

Data “l'estrema gravità dei fatti commessi - scrive il giudice nell'ordinanza -, la personalità dell'imputato capace di crimini efferati come già fatto in passato, l'unica misura cautelare è quella della custodia cautelare in carcere”.

L'avvocato Diego Soddu, difensore dell'uomo, aveva chiesto una misura di custodia cautelare in un luogo di cura, in quanto l'indagato soffre di problemi psichiatrici ed era già in carico a un Cps. Il gip ha disposto anche che i servizi psichiatrici del carcere “aggiornino costantemente” il giudice “sulle sue condizioni psicofisiche”, in attesa che venga disposta una “nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere”.

Il killer: “Uccisa perché mi servivano soldi”

Nell’interrogatorio di convalida, Domenico Livrieri ha ribadito alla gip Alessandra Di Fazio di “aver ucciso per soldi” . E ha confermato in sostanza le dichiarazioni spontanee già rese ai carabinieri che lo portavano in carcere dopo il fermo emesso dal pm Leonardo Lesti.

L’omicidio

La mattina del 4 ottobre l'uomo avrebbe chiamato - stando al suo racconto - Marta Di Nardo “perché doveva restituirle venti euro. Quindi, la donna lo raggiungeva a casa e qui mentre erano seduti sul bordo del letto a conversare, appena la Di Nardo si girava, le sferrava un colpo con un coltello - nascosto precedentemente sotto la coperta - all'altezza del collo”.

Dopo averla colpita Livrieri - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - "lasciava la donna lì sul posto, per poi nasconderla sotto al letto per circa una settimana, preoccupandosi prima di ripulire tutto”. Solo dopo giorni quindi il 46enne ha deciso di tagliarla a metà con “lo stesso coltello utilizzato per ucciderla”. Da qui la decisione dell'uomo “sperando di non essere scoperto” di avvolgere e nascondere il corpo nel soppalco della cucina.

Alla giudice ha detto, assistito dall'avvocato Diego Soddu, di essere “dispiaciuto per quanto accaduto” e “sollevato che finalmente lo avessero portato in carcere”.